سييرا: خسارة شباب الأهلي أمام الوحدة غير عادلة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا، أن خسارة فريقه أمام الوحدة بهدف دون رد في كأس الخليج العربي، أول من أمس، غير عادلة، لافتاً إلى أن شباب الأهلي قدم مباراة جيدة، وأهدر العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وقال سييرا في مؤتمر صحافي: «قدمنا مباراة كبيرة من جميع الجوانب، واستحوذنا على مجريات اللعب معظم الوقت، وهذا تسبب في صناعة فرص كثيرة لنا، والنتيجة من وجهة نظري غير عادلة، مقارنة بالمجهود والمستوى الذي قدمه فريقي، ولكن هذا جزء من الكرة، والمهم الاستمرار، وأنا على ثقة بأننا قادرون بهذه الطريقة على الفوز».

وشدد على أن الفريق لن يتأثر بالخسارة أمام الجزيرة بالدوري والوحدة في الكأس، وقال: «يجب أن نكون على يقين بأن خسارة أول مباراتين لنا في الموسم الحالي، لن تؤثر، ونحن مستمرون في المشوار بثقة، وأثق تماماً أن المباراة المقبلة ستكون أفضل».

أما بالنسبة إلى مشاركة اللاعبين الشباب في المباراة ضمن لوائح البطولة، قال: «هذا الأمر يتم تطبيقه على مستوى العالم، وليس هنا فقط، وأي شيء له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وإذا استمر الأمر على هذا النظام نفسه، ستكون الكرة الإماراتية أكبر مستفيد، لأن من فكر في تطبيق هذا النظام يبحث عن الإيجابيات، وأنا أوافق على هذا الأمر».

وأشار المدرب التشيلي، إلى أن شباب الأهلي كان يستحق الفوز، وقال: «من ناحية الفرص صنعنا العديد من الفرص، ولا توجد مقارنة في ذلك مع المنافس، وبغض النظر عن الهدف، كان للوحدة هجمتان خطرتان، وسيطرة في بداية الشوط الأول، ولكن بعدها كانت السيطرة والخطورة لنا بشكل مستمر».

وزاد بقوله: «الموسم الحالي لن يكون سهلاً على الجميع، ويجب أن نستمر على هذه الثقة، وأنا على يقين بأن تكرار الأداء بمثل هذه القوة، سيصل بنا إلى الفوز، ونحن قدمنا أمام الوحدة، أداءً أكثر تكاملاً من مباراتنا الأولى أمام الجزيرة، مع ضرورة عدم نسيان أدائنا القوي أمام الجزيرة في أول 40 دقيقة، والنتائج جزء من كرة القدم، ولن نعيش على الماضي، والاستحواذ لا يضمن الفوز، إلا بتسجيل الأهداف».

أما عن استفادة شباب الأهلي بفترة عدم ارتباطه بمباريات في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، قال: «سيكون شيئاً إيجابياً أن نلعب مباراة ودية الأسبوع المقبل، وهو أمر سندرسه في وقت لاحق، ولكن تلك الفترة ستساعدنا على علاج أخطاء الفريق في مباراتي الجزيرة والوحدة».

عبدالمجيد: لوفانور لم يرحل

أكد عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، أن اللاعب المولدوفي لوفانور هنريكي، لم يرحل من الفريق، وذلك تعليقاً على ما تردد حول اقتراب اللاعب من الانضمام إلى نادي الإمارات. وقال حسين في تصريحات صحافية: «إن شباب الأهلي يتلقى العديد من العروض للتعاقد مع لاعبيه، وبالنسبة لنا لوفانور موجود مع الفريق». وعن خسارة شباب الأهلي أمام الوحدة، قال: «غاب التوفيق عن اللاعبين في استغلال الفرص، ولكن قدمنا مباراة جيدة بصفة عامة، ولا ننسى الغيابات، إلى جانب تغيير المدرسة التدريبية من الأوروبية إلى اللاتينية، وكلها أمور ستتحسن في الفترة المقبلة».

ريجيكامب: بهذه الطريقة الوحدة سيفوز بالدوري

أشاد مدرب الوحدة، الروماني لورينت ريجيكامب، بأداء «العنابي» أمام شباب الأهلي، أول من أمس، في كأس الخليج العربي، وتحقيق الفريق الفوز بهدف دون رد، مؤكداً أنه إذا واصل الوحدة بهذه الطريقة يستطيع الفوز بلقب الدوري.

وقال ريجيكامب: «أقوم بتحليل كل مباراة، وكل تدريب بشكل منفصل، ونحاول أن نلعب بصورة أفضل من مباراة إلى أخرى، وأن نتجنب تكرار الأخطاء التي تتسبب في استقبال الأهداف، وأعتقد أنه بهذه الطريقة، يمكننا أن نكمل في الدوري ونفوز باللقب». وأضاف: «المباراة كانت ممتعة بين فريقين قويين، خصوصاً في لقاء، أول من أمس، الذي جاء في بداية الموسم، ونحن سعداء بالفوز الذي جاء بعد سنوات لم يحالفنا فيها التوفيق أمام شباب الأهلي».