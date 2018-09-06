كايو: الكثير تغيّر في العين لكن جودة الفريق لاتزال قوية

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، أن الكثير من التغيرات طرأت على «الزعيم» من الموسم الماضي، لكن جودة الفريق لاتزال قوية، وذلك في إشارة لانتقال قائد الفريق عمر عبدالرحمن (عموري) لصفوف الهلال السعودي ومغادرة المهاجم الدولي أحمد خليل لصفوف الفريق، وأشار اللاعب إلى أن الأهداف من قبل إدارة النادي واضحة وتتمثل في المواصلة بمستوى الموسم الماضي نفسه للمنافسة في جميع ألقاب المنافسات التي نشارك فيها. وقال اللاعب المتوّج مع فريق العين بثنائي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي خلال حديثه لصحيفة «لانس» البرازيلية: «لقد تغيرت بعض الأمور من العام الماضي، لكنني أعتقد أن قوة وجودة الفريق ككل لاتزال قوية، بالتأكيد آمل أن نتمكن من تكرار الأداء الجيد الذي ظهرنا به في الموسم الماضي، من أجل المواصلة في تحقيق الألقاب».

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن كايو لوكاس ظل بعيداً عن الوطن فبعد مشوار طويل مع فريق كاشيما انتلرز الياباني فضل اللاعب الانتقال لدوري الخليج العربي في عام 2016، وقد حقق في الموسم الماضي مع العين الإماراتي لقب الدوري الذي كان يشارك فيه 12 فريقاً فقط.

وحول فوز الفريق على الإمارات 3/‏1 في استهلالية مشوار حملة الدفاع عن لقب الدوري، قال كايو لوكاس: «بالطبع نحن سعداء لأننا حققنا بداية جيدة، وأنا أكثر سعادة لأنني أحرزت أحد الأهداف، لقد قمنا بعمل بداية جيدة وأعتقد أن هذا سيكون أداء الفرق خلال بقية العام، نحن نركز بشكل كبير ونركز ونضع في اعتبارنا الأهداف التي نعمل على تحقيقها، سنواصل العمل بجد لتحقيق النجاح في جميع المسابقات التي سنخوضها».

ومن المقرر أن يستأنف فريق العين مشواره في دوري الخليج العربي يوم الـ15 من الشهر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وذلك حينما يستقبل الزعيم ضيفه فريق الظفرة على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية من المنافسة في أول ظهور لبطل الدوري على ملعبه في الموسم الجديد على مستوى مباريات الدوري.