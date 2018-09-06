شهاب يهزم أفضل لاعب تايلاندي في بطولة العالم للسنوكر

المصدر: تايلاند - الإمارات اليوم

واصل لاعب المنتخب الوطني للسنوكر محمد مصطفى شهاب تألقه في بطولة العالم للمحترفين «6 كرات» في تايلاند، أول من أمس، بعدما حقق الفوز في ثانية مبارياته ضمن المجموعة الثامنة على أفضل لاعب في تايلاند، ثاناوات، «5-4»، بعد مباراة قوية اتسمت بالندية والتعادلات، حتى حسمها شهاب في الشوط الفاصل.

وكان شهاب خسر مباراته الأولى أمام الانجليزي مارك سيبلي، المصنف الأول على مستوى العالم، بالنتيجة نفسها 5-4، بعد أداء عالي المستوى من شهاب الذي أحرج أفضل لاعب في العالم.

وتضم المجموعة الثامنة الإنجليزي ديفيد جيلبرت الذي انحصرت بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة بينه وبين شهاب، إذ يتأهل اثنان من كل مجموعة لدور الـ16 للبطولة التي تختتم بعد غد.