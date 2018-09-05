الجزيرة يستقبل الفجيرة بنشوة «الريمونتادا»

المصدر: الامارات اليوم

يستقبل فريق الجزيرة ضيفه الفجيرة في الساعة 5:55 من عصر اليوم، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من تحقيق الفريق لـ«ريمونتادا» في مواجهة منافسه شباب الأهلي في الدوري، وهو ما قد يلقي بظلاله بصورة إيجابية على أداء «فخر أبوظبي» في مباراة اليوم، خصوصاً أن البطولة تعدّ من ضمن أهداف الفريق.

ولاتزال أصداء العودة التاريخية في لقاء شباب الأهلي تتردد في أركان نادي الجزيرة، كونها منحت لاعبي الفريق جرعة معنوية كبيرة في انطلاقة الموسم الجديد، وهو ما يأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي مارسيل كايزر، الاستفادة منها، خصوصاً في الجانب الدفاعي، لكون «فخر أبوظبي» استقبل في تلك المباراة أربعة أهداف على مدار الشوطين.

وسيتعزز خط دفاع الفريق بعودة المدافع محمد فوزي، بعد غيابه عن مباراة الجزيرة السابقة في دوري الخليج العربي، لحصوله على أذن خاص لإكمال مراسم زواجه.

كما يتوقع أن تسجل المباراة الظهور الأول للمحترف الهولندي ناصر بارزيت، الذي تعاقد معه «فخر أبوظبي» الأسبوع الماضي، في صفقة انتقال حرّ، لكن الفريق سيفقد خدمات الرباعي علي خصيّف، وفارس جمعة، وعلي مبخوت وخلفان مبارك، لانضمامهم إلى تجمع المنتخب في مدينة جيرونا الإسبانية.

واعترف مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بأن فريقه بحاجة إلى المزيد من التحسن على المستوى الدفاعي، لتجنب استقبال الكثير من الأهداف، كما حدث في مباراة شباب الأهلي التي استقبل فيها أربعة أهداف، لكنه فاز بالخمسة.

وأكد خلال المؤتمر الصحافي أن المباراة ستكون صعبة ومعقدة، وقال: هم منظمون ويركزون على الدفاع بشكل أكبر، ولهذا سيكون علينا أن نبذل جهداً أكبر لنستحوذ على الكرة، ولنخلق أكبر عدد ممكن من فرص التسجيل.

وتابع: فريقي بحاجة إلى التحسن على المستوى الدفاعي، لأن استقبال أربعة أهداف في مباراة واحدة أمر ليس بالمقبول حتى وإن حدث هذا في مواجهة شباب الأهلي في ملعبه، وبين مشجعيه، وعلينا أن نتحمّل مسؤولياتنا الدفاعية بشكل جماعي، لأن حماية المرمى واجبة على جميع اللاعبين. في المقابل نحن نستحق الإشادة، لأننا فزنا على منافس قوي مثل شباب الأهلي في أرضه بخمسة أهدف، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد هجومياً.