عجمان يطلب إنهاء عقدة 6 سنوات أمام «السماوي»

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى عجمان إلى تحقيق فوزه الأول على بني ياس منذ ست سنوات، عندما يلتقي الفريقان في الساعة 5:50 على استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الأولى.

ويعدّ «السماوي» عقدة لفريق عجمان الذي حقق آخر فوز على بني ياس في 22 يناير 2012، بهدفين مقابل هدف في الدوري، وفشل بعدها «البرتقالي» في تحقيق أي فوز، حيث التقى الفريقين سبع مرات، حقق خلالها «السماوي» الفوز في خمس مباريات، والتعادل في مباراتين.

ويخوض عجمان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد البداية الرائعة في دوري الخليج العربي، وفوزه على النصر بهدف دون رد، بينما يسعى بني ياس إلى تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي، بعد تعادله مع الفجيرة في الدوري بهدف لكل فريق. من جهته، أكد مدرب بني ياس، الكرواتي يوريتش، أن بطولة كأس الخليج العربي تعتبر فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين الشباب، لإبراز إمكاناتهم، خصوصاً أن هناك قانوناً في هذه البطولة ينص على وجوب وجود ثلاثة لاعبين شباب في التشكيلة الأساسية، وهو ما يمنح حافزاً كبيراً للاعبين الصغار لتقديم أفضل ما لديهم ليجدوا لهم مركزاً أساسياً في تشكيلة الفريق الأساسية. وأضاف: «عجمان قدم مباراة كبيرة أمام النصر، وتمكن من الفوز بعد أن لعب مباراة تكتيكية عالية المستوى، حيث لديهم فريق يلعب ككتلة واحدة، ويعتمد على المرتدات». وعن جاهزية «السماوي» أكد يورتش أن جميع اللاعبين جاهزون لهذه المباراة وأنه لا توجد إصابات سوى سالم الحمادي، الذي يواصل التدريب على بمفرده، بينما لا يوجد مشكلة بشأن لحاق اللاعب الإسباني بيدرو كوندي بالمباراة، إذ سافر لظروف عائلية، وعاد قبل المباراة، وسيتم التأكد من جاهزيته البدنية اليوم.

وختم المدرب الكرواتي حديثه بقوله، إن جميع المباريات مهمة للفريق، ولا يوجد فرق بين مباريات الدوري أو الكأس، لافتاً إلى أن الفوز يخلق أجواء مميزة لإكمال المباريات بالقوة نفسها.