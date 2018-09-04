ماكينة الوحدة التهديفية تهدد شباك شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

يبدأ الوحدة رحلة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي، بخوض مواجهة صعبة أمام شباب الأهلي الساعة 20:30 على استاد مكتوم بن راشد في الممزر، إذ يراهن «العنابي» على قوة خط هجومه الذي أحرز ستة أهداف في مباراته الأولى أمام اتحاد كلباء، بينما سيطمع الفريق الضيف في الحالة التي ظهر بها خط دفاع شباب الأهلي أمام الجزيرة، بدخول مرماه خمسة أهداف.

وسيخوض الفريقان المباراة معتمدين بشكل كبير على اللاعبين الأجانب الذي تألقوا في الجولة من الدوري، إذ إن الوحدة يضم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، والمتألق، المغربي مراد باتنا، إلى جانب الكوري الجنوبي ريم تشانغ، والوافد الجديد البرازيلي ليوناردو، وجميعهم تألقوا في مباراة كأس السوبر أمام العين، وأمام اتحاد كلباء في الدوري، والأمر نفسه بالنسبة إلى شباب الأهلي، الذي اطمأن على الصفقات الجديدة، بإحراز الإكوادوري جيمي أيوفي هدفين في مباراة الجزيرة، كما أحرز الأرجنتيني إيمليانو فيكيو هدفاً، وتألق الأرجنتيني ماورو دياز في صناعة اللعب، والأمر نفسه بالنسبة إلى المولدوفي هنريكي لوفانور.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي خوسيه لويس، اكتمال تحضيرات الفريق لخوض المباراة، لافتاً إلى أن اللقاء لا يقل أهمية عن مباريات الدوري، مشدداً على أن الرغبة في تحقيق الفوز وصناعة الفارق تبقى قائمة في كل المباريات بصرف النظر عن مسمى البطولة.

ونفى المدرب في مؤتمر صحافي أن يكون الفريق متأثراً بالخسارة أمام الجزيرة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مبيناً أن الفريق لا يتمتع بالحماسة اللازمة، وتسود لاعبيه الروح الإيجابية، مضيفاً أن الجهاز الفني يواصل عمله من أجل تصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات.

وحول التشكيلة التي سيعتمد عليها في المباراة، كشف سييرا أنه سيكون مضطراً لإجراء تغييرات، بسبب عدم مشاركة اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الوطني، إضافة إلى القوانين الملزمة بإشراك عدد معين من لاعبي الفئات السنية في بطولة كأس الخليج العربي، موضحاً أن ظروف الإصابات، وتوقف اللاعبين جزء من لعبة كرة القدم، ويجب على المدرب السعي لإيجاد الحلول وتوفير البدائل لسد النقص.

وتحدث المدرب عن موقف اللاعب وليد عباس، مبيناً أنه شكا من إصابة في الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوص لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه، آملاً أن يتمكن من العودة للمشاركة في أقرب وقت.

من جانبه، أكد مدافع شباب الأهلي، محمد إسماعيل، قدرة الفريق على إيقاف خطورة مهاجمي الوحدة، ذاكراً أنهم يستهدفون الفوز، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في الحصول على النقاط الثلاث.

وأوضح إسماعيل أنهم تجاوزوا آثار الخسارة أمام الجزيرة، مبيناً أن الإخفاق في أول مباراة لن يؤثر في مشوار البطولة، لافتاً إلى حرصهم على تصحيح الصورة التي ظهر بها الفريق في المباراة السابقة.

وأكد أن دخول مرمى شباب الأهلي خمسة أهداف في مباراته أمام الجزيرة كان ظرفاً استثنائياً، بسبب بعض الأخطاء الفردية، موضحاً أن شباب الأهلي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، والذين يمتلكون خبرة كبيرة، وأنهم قادرون على مواجهة أي خط هجوم.

- «العنابي» أحرز ستة أهداف في مباراته الأولى بالدوري أمام اتحاد كلباء.