العين يصطدم بالوصل في أغلى الكؤوس ومواجهات سهلة للوحدة والنصر

المصدر: معاذ كمبال – العين

أسفرت قرعة مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم عن مواجهات نارية وسيبدأ فريق العين حامل لقب النسخة الماضية بمواجهة وصيفه فريق الوصل ويلعب الشارقة في مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي دبي أمام اتحاد كلباء وبني ياس مع النصر والفجيرة أمام عجمان ويواجه الوحدة دبا ويلتقي الظفرة مع أول المجموعة الأولى من المتأهلين من الدور التمهيدي بينما يلعب الإمارات مع أول المجموعة الثانية.

وأقيمت القرعة مساء اليوم في جامعة الإمارات العربية في مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، في حضور مدير الجامعة محمد عبدالله البيلي والأمين العام بالوكالة للهيئة العام للرياضية عبدالمحسن الدوسري ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية، وشارك في سحب القرعة عدداً من طلبة من جامعة الإمارات.

ومن جانبه أكد مدير فريق العين، مطر الصهباني أنهم يفضلون مواجهة فريق قوي من ملاقاة أخر ضعيف لكون أن "الزعيم" يكون في كامل تركيزه في المباريات الكبيرة، وقال في تصريحات صحافية: "بالتأكيد مواجهة قوية ونهائي مبكر بين فريقين كبيرين والجميع سيكون مهتماً بها ونأمل أن تكون في مستوى التطلعات".

وفي المقابل، أعتبر إداري فريق الوصل، حميد يوسف إن مواجهة العين بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين لكون أن اللقاء تجمع بين فريقين جماهيريين وأن كلا الطرفان يبحثان عن التأهل، وقال في تصريحات صحافية عقب القرعة: "بالتأكيد المباراة نهائي مبكر والوصل هدفه بالتأكيد المضي قدماً في مشوار الكأس الغالية بغض النظر عن أننا سنلعب في مواجهة فريق العين".

وتنطلق مسابقة كأس رئيس الدولة بالدور التمهيدي الذي سيقام خلال الفترة من الخامس من شهر أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر ويقتصر على مشاركة أندية دوري الدرجة الأولى فقط على أن يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني لدور الستة عشر الذي تبدأ فيه مشاركات أندية دوري الخليج العربي وسيقام هذا الدور يومي السابع والثامن من شهر ديسمبر المقبل.

وتقام جميع مباريات كأس رئيس الدولة على ملاعب محايدة بعد أن أثبت النسخ الماضية الجدوى من إقامة اللقاءات بنظام الفريق الضيف، كما سيتم تحديد الملاعب في وقت لاحق عن طريق لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وجرى خلال الحفل توزيع جوائز الموسم الماضي لأندية دوري الدرجة الأولى وحصل لاعب الفجيرة محمد خلفان المسماري كأفضل لاعب مواطن ولاعب الحمرية ،البرازيلي ماركوس أفضل لاعب أجنبي وهداف الدوري برصيد (21 هدفا) وتوج لاعب الفجيرة خالد مبارك على أفضل لاعب صاعب ويوسف عبدالله من الفجيرة على أفضل إداري ومدرب بني ياس جوران توفاريتش كأفضل مدير فني.

وشهدت قرعة دوري الدرجة الأولى مواجهات قوية أيضاً وسيبدأ فريق حتا المرشح الأبرز للفوز باللقب مشواره من خارج ملعبه بمواجهة العروبة ويلعب الحمرية في مواجهة مصفوت ويستقبل مسافي فريق ضيفه التعاون ويلاقي خورفكان العربي بينما يلعب الذيد مع دبا الحصن.

وتقام منافسات دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري من دورين، وتبدأ منافساتها يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 10 أندية تتنافس على بطاقتين للتأهل للدوري الخليج العربي في نسخته القادمة.

ويأمل القائمون على مسابقة دوري الدرجة الأولى أن لا تشهد المسابقة إي انسحابات بعد أن تضررت البطولة في السابق بسبب الانسحابات المفاجئة للأندية حتى بعد أجراء القرعة على الرغم من أن اتحاد الكرة يقدم دعماً مالياً للأندية في بداية كل موسم.