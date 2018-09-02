مدرب الوحدة: الفوز بالـ 6 وبـ 10 لاعبين دليل على قوة إعدادنا للموسم

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مدرب فريق الوحدة، الروماني لورينت ريجيكامب، المتوج مع العنابي بداية الموسم الحالي بلقب كأس سوبر الخليج العربي، أن فوز فريقه العريض على حساب اتحاد كلباء، أول من أمس، بنتيجة 6/‏‏2، وبـ10 لاعبين فقط، يعطي مؤشراً حقيقياً إلى قوة إعداد الفريق، ونجاح معسكره الخارجي تحضيرا للموسم الجديد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العنابي لن يتأثر بفترة التوقف الدولي التي بدأت منذ الأمس، من أجل إتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للتحضير لنهائيات كأس آسيا.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: لقد حققنا فوزاً بنتيجة كبيرة، على الرغم من أننا أكملنا المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد اللاعب سلطان الغافري، وهذا الأمر يعتبر مؤشراً واضحاً إلى قوة التحضيرات التي قمنا بها استعداداً للموسم الكوري الجديد، الذي نأمل أن نكون فيه منافسين رئيسيين على الألقاب.

وكان الوحدة استهل مشوار دوري الخليج العربي من ملعبه بفوز كبير بنتيجة 6/‏‏2 على حساب اتحاد كلباء، في مباراة أكملها العنابي بـ10 لاعبين بعد طرد سلطان الغافري بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 67، حينما كان فريقه متقدماً 3/‏‏2، لكن النقص العددي لم يؤثر في العنابي، الذي سجل لاحقاً ثلاثة أهداف أخرى.

وأثنى المدرب على لاعبيه وأكد: أدينا اللقاء بشكل جيد جداً وكل اللاعبين ظهروا بالشكل المطلوب، صحيح أنه كانت لدينا بعض الأخطاء، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن علينا أن نحاول ألا نكررها في المباريات المقبلة.

وقلل المدرب الروماني من إمكانية تأثر فريقه بسبب التوقف الدولي، وقال: الوحدة لن يتأثر بفترة التوقف عقب التتويج بلقب السوبر المحلي والفوز بأول مباراة في الدوري، لدينا لاعب واحد فقط في قائمة المنتخب، وبالتأكيد هذا الأمر لن يسبب مشكلة كبيرة لفريقي، بالعكس نحن سنستفيد من فترة التوقف في معالجة بعض الأخطاء.

وفي المقابل، أرجع مدرب كلباء البرازيلي فييرا، سبب الخسارة الكبيرة التي تلقاها على يد الوحدة لأخطاء لاعبيه.

وقال في المؤتمر الصحافي: خسرنا المباراة بنتيجة كبيرة، لكن معظم الأهداف جاءت بأخطاء من لاعبينا، عندما تخطئ أمام الفرق الكبيرة تستقبل أهدافاً، ربما طريقة اللعب لم تكن مناسبة، ولكنني لم أكن أتوقع الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة، نحن لم نكن سيئين جداً، ولكن كما ذكرت ربما طريقة اللعب لم تكن جيدة، ولم يسعفنا الوقت للتعادل.

الوحدة أكمل مباراة كلباء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد لاعبه سلطان الغافري.

فييرا أرجع الخسارة الكبيرة لفريقه إلى كثرة الأخطاء، واعداً بتصحيحها في المباريات المقبلة.