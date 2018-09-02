رماة المنتخب يدشنون اليوم مونديال كوريا الجنوبية

المصدر: تشانغوون - الإمارات اليوم

يفتتح منتخب رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، اليوم، مشاركته في مونديال كوريا الجنوبية، المقام في مدينة تشانغوون، والمستمر حتى 14 الجاري، ويعتبر مؤهلاً للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ويمثل منتخب «التراب»، كلاً من حمد بن مجرن وعبدالله بوهليبة ووليد العرياني وقد سبق للأول والثاني المشاركة في بطولة العالم، إلا أن العرياني يشارك لأول مرة في هذه البطولة.

وسيكون رماة التراب على موعد مع ثلاث جولات اليوم (75 طبقاً)، على أن تستكمل المنافسات غداً بجولتين (50 طبقاً) وفي نهاية الـ125 طبقاً سيتأهل أفضل ستة رماة في العالم على صعيد الذكور، ومثلهم من الإناث للعب في النهائيات. وأقيم أمس حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية إلى جانب الاجتماع الفني العام، الذي تم فيه شرح كل التفاصيل الخاصة بسير البطولة وبداية الجولات، وكيفية اختيار حكام الجانب وغيرها من الأمور الفنية.