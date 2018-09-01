"الأولمبي" يتوشح ببرونزية الآسياد عن جدارة واستحقاق

المصدر: معاذ كمبال – دبي





حصد المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم السبت الميدالية البرونزية في دوري الألعاب الآسيوية "آسياد" المقامة حالياً في إندونيسيا بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فيتنام بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ستاد باكانساري في سيبينونغ بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويدين المنتخب بالفضل في فوزه بالميدالية البرونزية لحارس المرمى محمد الشامسي الذي تألق خلال المباراة وتصدى لـ10 تسديدات فيتنامية على مرماه، كما واصل تألقه في ركلات الترجيح وتصدى للركلة الخامسة لفيتنام التي قادت "الأبيض" للانتصار.

والميدالية هي الثاني للمنتخب الأولمبي في تاريخ مشاركاته في "الآسياد" بعد أن كان قد حقق الميدالية الفضية في دور جوانزوا الصينية في عام 2010 بعد خسارته في المباراة النهائية أمام اليابان 0/1.

وخطف المنتخب الأولمبي هدف التقدم بواسطة اللاعب أحمد العطاس في الدقيقة 17 لكن فيتنام تعادلت في الدقيقة 27 عن طريق قائدها فان كيويت.

وخلال الشوط الثاني بالتحديد تألق الحارس محمد الشامسي في الحفاظ على شباكه أمام سيل من الهجمات المتواصلة على مرماه ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأولمبي بنتيجة 4/3.

وكان "الأولمبي" حصل في الدور الأول على المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، وخسر أمام سوريا 0/1 وفاز على تيمور الشرقية 4/1 وخسر أمام الصين 1/2، وفي دور الـ16 فاز على إندونيسيا "المستضيف" بركلات الترجيح 4/3 بعد نهاية الوقتين الأصليين والشوطين الإضافيين بالتعادل 2/2، وفي الدور ربع النهائي فاز على كوريا الشمالية بركلات الترجيح 5/3 بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1/1.