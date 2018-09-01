مدرب الفجيرة هاسيك: بني ياس استفاد من بعض الاخطاء وتعادل

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة





وصف مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك المباراة التي تعادل بها امام بني ياس بهدف لمثله ضمن منافسات الاسبوع الاول لدوري الخليج العربي بالصعبة على الطرفين بسبب الرطوبة والحرارة، والتي اثرت على الاداء العام للفريقين، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لن الوم اي من اللاعبين لعدم الحفاظ على نتيجة التقدم بهدف، لحاجة البعض منهم للخبرة ومنهم من يلعب لاول مرة في دوري الخليج العربي، وتابع: ارتكب الفريق اخطاءا وبني ياس استفاد من بعض هذه الاخطاء وسجل هدف التعادل، وتابع: سننسى هذه المباراة وسنفكر في المباراة القادمة، وانا متأكد ان الفريق سيتطور خلال المباريات القادمة، مؤكدا بان اشراكه اللاعب الفرنسي عمر كوسوكو في الربع الاخير من المباراة سليما لكونه يعرف خاصيات لاعبيه الفنية وان كوسوكو قدم مستوا فنيا طيبا خلال المدة التي لعبها منوها الى ان نقطة التعادل شيء جيد

