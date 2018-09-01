الأبيض الأولمبي يقاتل على البرونز الآسيوي أمام فيتنام

المصدر: جاكرتا - الإمارات اليوم

يبحث المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم عن التتويج بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا حين يواجه نظيره الفيتنامي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم على استاد باكان ساري في مدينة بوقور. وأنهى الأبيض تحضيراته للمواجهة المرتقبة بأداء حصة تدريبية أمس، على أحد الملاعب الفرعية تحت قيادة المدير الفني البولندي سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة اللاعبين كافة.

وفقد الأبيض فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية بعد خسارته أمام اليابان في الدور نصف النهائي بهدف دون مقابل، في حين خسر المنتخب الفيتنامي أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي سكورزا في تصريحات صحافية، إن «طموح الأبيض هو الفوز والظهور بمستوى مشرف وانتزاع المركز الثالث، وبالتالي التتويج بالميدالية البرونزية التي ستكون مكافئة لأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من معسكرات خارجية وداخلية». وأكد سكورزا أنه كان يتمنى الوجود في النهائي والمنافسة على انتزاع الميدالية الذهبية إلا أن الظروف لم تخدمه، خصوصاً في مباراة اليابان التي قدم خلالها اللاعبون مستوى فنياً كبيراً وانضباطاً تكتيكياً، على الرغم من الإرهاق الذي عاناه عدد من اللاعبين نتيجة خوضهم لأشواط إضافية لمباراتي دوري الـ16 والثمانية.