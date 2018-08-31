المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شرط

اشترط لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي الحصول على فرصة المشاركة أساسياً مع فريقه، أو الموافقة على رحيله قبل غلق باب القيد، خصوصاً أن لديه أكثر من عرض.

صالات

طالب إداريو فرق كرة الصالات اللجنة التنفيذية بمراعاة ظروف اللاعبين غير المفرغين من جهات أعمالهم، عند تحديد توقيتات مباريات بطولات الموسم المقبل، واقترحوا ألا تقام قبل الساعة السابعة مساء، ليحصل اللاعب على وقت كافٍ للراحة قبل خوض المباريات.

تأجيل

علمت «الإمارات اليوم» بوجود نيّة لدى اتحاد السلة لإدخال تعديلات على الموسم المقررة انطلاقته في 24 الجاري، إذ سيتم تأخير الانطلاقة إلى موعد سيحدد لاحقاً، في ظل وجود تغييرات تفرضها تعديلات أجراها الاتحادان الدولي والآسيوي على البطولات.

برادة

تعاقد نادي أنطاليا سبور التركي مع المغربي عبدالعزيز برادة، وذلك بعد موسمين قضاهما في صفوف النصر، لم يرتق فيهما مستواه إلى طموحات العميد، خصوصاً أن الدولي المغربي اكتفى بالتسجيل بقميص النصر في تسع مناسبات فقط.

برنامج

أعلن المذيع في قناة دبي الرياضية، حسن حبيب، عودة برنامج الجماهير مرة أخرى في الموسم الجديد، حسبما أعلن على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام».

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