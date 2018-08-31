سييرا وكايزر يطلبان البصمة الأولى في الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

يبحث المدربان، التشيلي لويس سييرا، والهولندي مارسيل كايزر، عن وضع بصمتهما الأولى في دوري الخليج العربي، عندما يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة في قمة مباريات الجولة الأولى الساعة 8:30 على استاد مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي.

ويظهر سييرا وكايزر للمرة الأولى في دوري الخليج العربي، إذ تعاقد شباب الأهلي مع المدرب التشيلي قادماً من نادي الاتحاد السعودي، خلفاً للمدرب مهدي علي، بينما سيتولى المدرب الهولندي تدريب الجزيرة قادماً من أياكس، خلفاً لمواطنه هينك تين كات، حيث تنتظر المدربين مهمة صعبة، ويقع على عاتقهما إثبات وجودهما لتعويض جمهور الفريقين عن النتائج المخيبة الموسم الماضي، بعدما احتل شباب الأهلي المركز الخامس في الدوري، والأمر نفسه للجزيرة الذي أهدر لقب الدوري الذي كان يحمله واحتل المركز السابع، ولم يحقق أي بطولة، وأبرز ما حققه كان المركز الرابع في مونديال الأندية، كأفضل إنجاز إماراتي.

واستعد شباب الأهلي للموسم الجديد، بتدعيم صفوفه بمجموعة من الصفقات القوية، بعدما استغنى الفريق عن السنغالي ماخيتي ديوب والأرجنتيني توماس دي فينسنتي والكوري الجنوبي موون تشانغ، وأبقى على المولدوفي هنريكي لوفانور، وتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، هم: الأرجنتينيان ماورو دياز وإيمليانو فيكيو، والإكوادوري جيمي أيوفي، بينما لم تغب الصفقات المميزة على مستوى اللاعبين المواطنين، بالتعاقد مع أحمد العطاس، وعبدالله النقبي.

والأمر نفسه بالنسبة للجزيرة الذي استغنى عن جميع لاعبيه الأجانب، وهم: المغربي مبارك بوصوفة، والبرازيلي رومارينيو، والعمانيان محمد المسلمي وحارب السعدي، وتعاقد حتى الآن مع الغاني أسانتي، والكاميروني سياني، واستعاد البرازيلي ليوناردو.

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