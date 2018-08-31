مجلس دبي الرياضي ينظم بطولة كرة قدم نسائية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم بطولة خماسيات كرة قدم للسيدات في ملعب كورة دوم بنادي الوصل الرياضي في إطار الفعاليات التي تنظم على مستوى الدولة احتفالاً بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وتقام مباريات البطولة بعد إجراء القرعة بنظام المجموعات، إذ تتنافس كل فرق المجموعات في ما بينها على مرحلتين في الأدوار التمهيدية التي توزع فيها الفرق على مجموعتين من أربعة فرق، والأدوار النهائية التي تقام فيها المباريات بنظام خروج المغلوب، وسيدير مباريات البطولة حكمات إماراتيات معتمدات من اتحاد كرة القدم.

وستكون البطولة مفتوحة لمشاركة كل فرق كرة القدم على أن يضم الفريق ثلاث مواطنات بمن فيهن حارسة المرمى، إذ يسمح للفرق بتسجيل اللاعبات المواطنات المسجلات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما يمكن أن يسجل كل فريق 12 لاعبة حداً أقصى: خمس لاعبات أساسيات وسبع على دكة الاحتياط.

وسيكون زمن كل مباراة 25 دقيقة بواقع 10 دقائق لكل شوط، وستطبق الركلات الترجيحية في حال التعادل في الوقت الأصلي خلال دوري ربع ونصف النهائي، وسيكون التبديل غير محدود على أن تكون ثلاث لاعبات من المواطنات أو مواليد الدولة أو حملة الجواز، ولا يحق لأي لاعبة مستبدلة العودة مرة أخرى إلى اللعب في المباراة.