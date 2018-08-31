الشارقة يكسب رهان البداية في «دولية محمد بن خالد» لليد

المصدر: جوني جبور - الشارقة

افتتح فريق كرة اليد في نادي الشارقة النسخة السابعة من «دولية الشيخ محمد بن خالد القاسمي»، بقوة، وذلك عقب فوزه، أول من أمس، على الأهلي البحريني بفارق خمسة أهداف، وبنتيجة «24-19». وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلي المصري على الهدى السعودي بفارق 17 هدفاً، وبنتيجة «31-14». وقدم الملك مباراة قوية، حيث أنهى الشوط الأول «11-8». وفي الثانية، انتهى الشوط الأول للأهلي المصري «16-8». وقال مدير البطولة، علي الأميري، في تصريحات صحافية إن للبطولة مكانة خاصة، وهي من أبرز المنافسات التي تحرص نخبة الأندية العربية على المشاركة فيها.