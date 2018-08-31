الفجيرة وبني ياس يبحثان عن أول 3 نقاط

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند الساعة 17:50 مباراة الجولة الأولى من دوري الخليج العربي التي ستجمع الفجيرة وبني ياس الصاعدين من دوري الدرجة الأولى حديثاً.

ويدرك «الذئاب» و«السماوي» أهمية نيل أول ثلاث نقاط في بداية الموسم. وكشف مدرب نادي الفجيرة التشيكي إيفان عن هدفه الرئيس عندما قال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، إنه يجب أن يكون واقعياً في تحديد أهدافه في بداية الموسم، بينما يدخل بني ياس بأهداف غير التي تبناها في الموسم قبل الماضي، والذي انتهى به إلى الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

واختار الفجيرة لنفسه الاعتماد على معظم لاعبي النادي من الموسم الماضي مع انتدابات محددة في بعض المراكز، ورغم ذلك فإن المباريات الودية السابقة كشفت عن اعتماده على غالبية لاعبي آخر مباراة لعبها في الملحق الموسم الماضي، وتحديداً في خط الدفاع، إضافة إلى لاعبيه الأجانب الجدد الذين يميزون الفريق بشكل واضح لما يتمتعون به من إمكانات فنية معروفة، مثل القادم من الدوري السعودي، الجزائري محمد بن يطو، والبرازيلي جابرييل الذي سبق له اللعب في حتا من قبل في الموسمين الماضيين، فضلاً عن لاعب الصعود الفرنسي عمر كوسوكو، والبرازيلي سيلفا، والأخير ينتظر منه دور بارز في مباراة اليوم.

في المقابل، اختار بني ياس أن يضم إلى فريقه أربعة أجانب من أصحاب الخبرة والسير الذاتية المعروفة، كرهان لتحقيق تطلعاته، ما يجعل مباراة الفجيرة وبني ياس اليوم اختباراً لكفاءة المحترفين الأجانب. وكان الفريقان قد تعادلا الموسم الماضي ذهاباً وإياباً (1-1)، وتشير نتائج المواجهات المباشرة الى تفوق كامل لمصلحة بني ياس الذي لم يخسر أمام الفجيرة في أيٍّ من اللقاءات التي جمعتهما طوال مشاركتهما في بطولتي الهواة والمحترفين. يذكر أن الفجيرة سبق له أن لعب في دوري الخليج العربي موسمين، وتمكن خلالهما من الظهور بشكل لافت للنظر، حيث نجح في البقاء في 2015، بينما هبط في الموسم 2016.

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