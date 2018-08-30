"الثنائي ليما" يقود الوصل للفوز على دبا

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الوصل فوزاً مهماً على دبا الفجيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم الثنائي البرازيلي فينسيوس ليما وفابيو ليما، ل وسالم العزيزي، ليحصل "الإمبراطور" على أول 3 نقاط.

جاءت البداية حماسية من الفريقين، إذ لم يلعب دبا الفجيرة بطريقة دفاعية، وتصدى يوسف الزعابي لفرصة خطرة، قبل أن يحرز البرازيلي فينسيوس ليما الهدف الأول لـ "الإمبراطور" من هجمة مرتدة، أنهاها بشكل رائع في المرمى (9).

في المقابل ضغط "النواخذة" بعد الهدف، وأهدر فرصتين محققتين عن طريق خليفة الشهياري، الذي أضاع فرصة لا تضيع من أمام المرمى (17)، بينما تألق يوسف الزعابي في التصدي لكرة رأسية من الشهياري (35).

وفي الشوط الثاني شارك البرازيلي فابيو ليما بدلاً من خليل خميس، ولم يحتاج هداف "الفهود" أكثر من 6 دقائق لإحراز الهدف الثاني من تمريرة فينسيوس ليما، وصلت إلى فابيو وأحرزها في المرمى.

وواصل فابيو ليما تألقه رغم عودته من الإصابة، وسدد كرة صاروخية ارتدت من العارضة (71)، بينما تكرر الأمر نفسه لفريق دبا من رأسية أحمد خميس، قبل أن يضيف سالم العزيزي الهدف الثالث من تسديدة رائعة (83)، لتنتهي المباراة بفوز كبير للفهود.