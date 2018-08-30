النسخة الـ 11 من الــدوري.. مســـتجدات كثيرة وسباق مفتوح

المصدر: أحمد طارق ومعاذ كمبال وجوني جبور ومحمد فاضل - دبي غرافيك: محمد داود

تنطلق النسخة الـ11 من دوري الخليج العربي، وسط تغييرات كبيرة تشهدها المسابقة، سواء على مستوى المدربين واللاعبين، أو من ناحية القوانين الجديدة التي أبرزها الاستفادة من قرار صاحب السمو رئيس الدولة، بالسماح لفئات حاملي الجوازات وأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة، بالمشاركة مع الأندية، ما يسهم في اكتشاف عدد من المواهب والأسماء الجديدة.

وستعود مسابقة الدوري إلى نظامها القديم بمشاركة 14 نادياً، بعدما أقيمت الموسم الماضي بمشاركة 12 نادياً، إذ تأهلت أندية اتحاد كلباء وبني ياس والفجيرة من دوري الدرجة الأولى، بينما حافظ نادي الإمارات على موقعه مع الكبار، في المقابل ستكون المنافسة قوية بين فرق الصدارة على الفوز باللقب.

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