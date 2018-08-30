الوصل يستدرج «النواخذة» لتصفية الحساب

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يبدأ الوصل مشواره في دوري الخليج العربي بمواجهة سهلة نظرياً عندما يستضيف دبا الفجيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، الساعة 8:30 على استاد الوصل بزعبيل، بينما عملياً لن تكون المواجهة سهلة، خصوصاً أن «النواخذة» حقق الفوز على الفهود في آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري الموسم الماضي بهدفين دون رد أحرزهما البرازيلي ديوغو فارياس، والأردني ياسين البخيت.

ويخوض «الإمبراطور» المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد البداية القوية للفريق في كأس العرب للأندية الأبطال، بالتعادل مع الاتحاد السعودي بهدف لكل فريق في جدة، إذ كانت المباراة بروفة قوية، قبل خوض غمار منافسات الدوري.

وسيظهر الوصل في النسخة الـ11 من دوري الخليج العربي بقيادة المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، خلفاً لمواطنه رودولفو أروابارينا الذي قاد «الأصفر» موسمين متتاليين، إذ ينتظر كونتيروس مهمة صعبة، بعدما حقق أروابارينا نتائج رائعة استعاد بها «الفهود» بعض بريقه، باحتلاله المركزين الثاني والثالث في الدوري، والتأهل إلى نهائي بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، الموسم الماضي، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين.

ولن يجري كونتيروس تغييرات كثيرة على تشكيلة الوصل التي خاضت مباراة الاتحاد السعودي، باستثناء مشاركة خميس إسماعيل بدلاً من حمد البلوشي منذ البداية، بينما لن يغامر الجهاز الفني بإشراك البرازيلي فابيو ليما، وقد يتم إشراكه في آخر 20 دقيقة من المباراة، حتى يحصل على حساسية المباريات بعد غيابه شهراً بسبب إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة.

في المقابل، يدخل دبا الفجيرة اللقاء بهدف تحقيق التعادل على أقل تقدير، وذلك لتجنب البداية السلبية في انطلاقة الدوري، إذ يراهن «النواخذة» على الاستقرار الذي يعيشه الفريق منذ الموسم الماضي، بتجديد عقد المدرب البرازيلي باولو كاميلي، الذي قاد الفريق لاحتلال المركز التاسع في لائحة ترتيب الدوري الموسم الماضي.

ويسجل دبا الفجيرة إنجازاً تاريخياً بخوض منافسات دوري الخليج العربي للعام الرابع على التوالي، حيث حافظ على وجوده مع الكبار منذ صعوده في موسم 2015-2016.

الغيابات

الوصل: لا يوجد.

دبا: يحيى جبران، سعيد راشد، وياسر الجنيبي.

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