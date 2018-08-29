كونتيروس: لا أعلم شيئاً عن دبا.. وليما قد يظهر في الشوط الثاني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أن مواجهة «الإمبراطور» أمام دبا الفجيرة، غداً، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، مهمة لـ«الفهود»، لافتاً إلى أن الفريق يسعى إلى تحقيق بداية جيدة في الدوري، خصوصاً أن المباراة على أرضه ووسط جمهوره.

وقال كونتيروس في مؤتمر صحافي، أمس، إنه «لا توجد معلومات كاملة لدي عن فريق دبا الفجيرة، ولا أعلم شيئاً عن الفريق وتجهيزاته للموسم، أو ماذا فعل في المباريات الودية، وبصفة عامة معلوماتي عن الفريق من خلال مبارياته الموسم الماضي، لذلك تركيزنا على عملنا وماذا يمكن أن نقدم في المباراة، وأن نظهر بشكل جيد حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية».

وتحدث عن استعدادات الوصل، وقال: «نحن مستعدون بشكل جيد للموسم، إذ إننا عملنا خلال فترة الإعداد على تجهيز اللاعبين، وسنختار الأسماء المناسبة لهذه المباراة، والمجموعة الحالية قامت بمجهود كبير جداً خلال الفترة الماضية».

أما بالنسبة إلى جاهزية الفهود فقال: «حالة الفريق، مقارنة بالموسم الماضي، مختلفة، هناك لاعبون رحلوا، وتعاقدنا مع لاعبين جدد، إذ قمنا بتغيير بعض الأشياء، والوصل أدى مباراة جيدة أمام الاتحاد السعودي، وبشكل خاص قمت بتقييم الفريق، خصوصاً أنها أول مباراة رسمية، لذلك أرى أننا ظهرنا بشكل جيد». وتابع: «سنحاول أن نخوض المباراة بالشكل نفسه الذي ظهرنا به في مباراة الاتحاد، وذلك من ناحية الالتزام داخل الملعب».

وعن حل المشكلات الدفاعية التي واجهها الوصل، الموسم الماضي، قال: «أرى أن أي فريق يهاجم كله كوحدة واحدة، والجميع مسؤولون عن الدفاع، واستخلاص الكرة من المنافس يبدأ من خط الهجوم، ويجب أن نبذل مجهوداً جيداً خلال المباراة، وأن يلتزم اللاعبون بالخطة التي يضعها الجهاز الفني، حيث إنه خلال الوضع الهجومي، عندما نمتلك الكرة، سنلعب في ملعب المنافس، والمدافعون يجب أن يلتزموا بالتعليمات التي أضعها لكل مباراة».

وشدد على أهمية التفوق في المواجهات الفردية، وقال: «يجب أن نحسن المجهود الفردي، وأعتقد أن المباريات تنتهي بشكل جيد عندما يتفوق الفريق في المواجهات الفردية في جميع أنحاء الملعب، وكما ذكرت المسؤولية لا تقع على لاعب واحد أو خط الدفاع بمفرده».

وختم حديثه بالرد على سؤال حول جاهزية البرازيلي، فابيو ليما، وقال: «ليما جاهز للمشاركة في 30 أو 40 دقيقة، خصوصاً أنه أجرى عملية جراحية وخضع لفترة استشفاء لمدة شهر، وقد ندفع به في الشوط الثاني، هو بالتأكيد لاعب مهم جداً، ونتمنى أن يستعيد لياقته البدنية سريعاً، لأنه من أهم العناصر في الفريق».

• 30 دقيقة إلى 40 دقيقة، الفترة المتوقع أن يشارك فيها ليما بالشوط الثاني من مباراة دبا غداً، بحسب المدرب كونتيروس.