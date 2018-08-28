عودة ليما إلى التدريبات ترفع معنويات «الإمبراطور»

المصدر: أحمد طارق - دبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل تدريباته أول من أمس على ملعبه في زعبيل، وذلك بعد الحصول على راحة ليوم واحد بعد العودة من مدينة جدة السعودية، عقب مواجهة الاتحاد السعودي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، إذ يستعد «الإمبراطور» لمواجهة دبا الفجيرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بعد غد في زعبيل.

وشهدت تدريبات «الفهود»، أول من أمس، عودة اللاعب البرازيلي فابيو ليما للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب دام شهراً، منذ إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة في شهر يوليو الماضي، إذ تشكل عودة هداف الوصل في المواسم الأربعة السابقة دفعة معنوية كبيرة للفريق، حيث خضع بعدها ليما لبرنامج علاجي في البرازيل، تحت إشراف الطبيب الخاص بنادي فلامينغو البرازيلي، قبل العودة إلى دبي الأسبوع الماضي، إذ لم يتوجه مع «الأصفر» إلى جدة، وغاب عن المشاركة في مباراة الاتحاد السعودي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن نسبة مشاركة فابيو ليما في مباراة الوصل أمام دبا الفجيرة ضئيلة، وأن الجهاز الفني لن يستعجل الدفع باللاعب البرازيلي، حتى يتعافى تماماً من الإصابة، ويستعيد لياقته البدنية، على أن يتم تجهيزه لخوض مباراة «الفهود» أمام اتحاد كلباء في افتتاح مباريات مسابقة كأس الخليج العربي في الرابع من سبتمبر المقبل.

ورغم أن مشاركة ليما تعد إضافة كبيرة لـ«الأصفر»، إلا أن عدم المغامرة باللاعب سيكون الخيار الأول بالنسبة للجهاز الفني، إلى جانب أن الظهور المتميز للوافد الجديد، البرازيلي فينسيوس ليما، أثلج صدر المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، خصوصاً أن «ليما الجديد» ظهر واثقاً بنفسه في مباراة الوصل أمام الاتحاد، وكان أحد أبرز اللاعبين من خلال تحركاته الإيجابية، وإحرازه هدف الفريق الوحيد، إضافة إلى تسببه في طرد لاعب «النمور» محمد قاسم، كما أنه وضح عليه التفاهم مع كايو كانيدو الذي صنع له الهدف، ولا شك أن عودة فابيو ليما سترفع من قوة الهجوم الوصلاوي، مع وجود رونالدو مينديز، الذي يبذل جهداً كبيراً ولكن يحتاج إلى المزيد من التركيز.

وحصل اللاعبون على يوم واحد راحة فور الوصول من جدة السبت الماضي بطائرة خاصة، إذ قرر الجهاز الفني فتح التدريبات للجمهور الوصلاوي، أول من أمس، وأمس، للاطمئنان على الفريق، والإشادة بـ«الإمبراطور» بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام الاتحاد السعودي في كأس العرب، إلى جانب تحفيز اللاعبين على الظهور بشكل جيد في بداية المشوار في الدوري.

في المقابل، ذكرت شركة الوصل لكرة القدم، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التذاكر الموسمية مازالت متاحة، إذ تضم خمس فئات مختلفة، حيث تبلغ قيمة أعلى بطاقة 5000، و550 درهماً لبطاقات الـ«في في آي بي»، بينما تبلغ قيمة بطاقات الـ«في آي بي» 2500 درهم، أما بطاقات الدرجة الأولى يمين المنصة فقيمتها 750 درهماً، والقيمة نفسها للدرجة الأولى يسار المنصة، بينما بلغت قيمة التذكر الموسمية للدرجة الثانية 250 درهماً.

• نسبة مشاركة فابيو ليما في مباراة الوصل أمام دبا الفجيرة ضئيلة.