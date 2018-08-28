انطلاق موسم جديد لمدارس السيتي لكرة القدم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ينطلق الموسم الثامن من مدارس السيتي لكرة القدم في الثاني من سبتمبر المقبل، وسيحظى خلاله الأطفال في جميع الإمارات بفرصة لتعلم كرة القدم بأسلوب «السيتي»، كما يتوافر معسكر تدريبي قبل انطلاق الموسم يبدأ اليوم، ويستمر حتى بعد غد في فندق قصر الإمارات.

وذكرت مدارس السيتي لكرة القدم في بيان أمس، أنها «قدمت في مواقعها المختلفة في أبوظبي، التي تشمل فندق قصر الإمارات، ومدينة زايد الرياضية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي ضباط في أبوظبي، فرصة للأولاد والبنات لتطوير مهاراتهم، والحفاظ على لياقتهم البدنية، وتكوين الصداقات، وقضاء أمتع الأوقات في أجواء مناسبة وتعليمية، وذلك تحت إشراف ورعاية مجموعة من مدربي كرة القدم المتخصصين في نادي مانشستر سيتي».