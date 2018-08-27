هلال النقبي: كلباء لا يخشى «الوحدة السوبر»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد المدير التنفيذي الفني لاتحاد كلباء مشرف الفريق الأول، هلال محمد النقبي، أن لاعبي فريقه يتمتعون بالثقة العالية قبل المواجهة الأولى أمام الوحدة في العاصمة أبوظبي، بدوري الخليج العربي لكرة القدم، كاشفاً عن أنه تم إبلاغ اللاعب الكرواتي، بيروزيفتش، بقرار إدارة النادي بالاستغناء عنه، والشروع في البحث عن لاعب جديد ليسد الشاغر، وأن العمل جارٍ بقوة من أجل ذلك.

وقال هلال محمد عبدالله لـ«الإمارات اليوم» إن «مواجهة نادٍ بمكانة وإمكانات نادي الوحدة صعبة، أيا كان الزمان والمكان، ولا يرتبط ذلك بفوزه بكأس سوبر الخليج العربي، الذي تحقق أول من أمس، فالفريق قوي لكننا نثق بلاعبي فريقنا بصورة كبيرة لتقديم أداء جيد، ولكل مباراة ظروفها».

وأضاف «أنهينا للتو المعسكر الذي استمر 20 يوماً في سلوفينيا، وأسفر عن بعض النتائج الفنية والبدنية التي لا تتناسب مع تطلعاتنا، لكننا على الرغم من ذلك نشعر بالتفاؤل لكي نستعيد مستوانا المنشود، ونعوّل على وقفة جمهور النمور مع الفريق للتغلب على المصاعب الأولى مطلع الموسم».

وأضاف: «مشكلتنا الأساسية تكمن في أن جميع الأجانب يلعبون في خط الوسط، وهو أمر أفقدنا ميزة الاستفادة من خبرة الأجانب في خطَّي الوسط والدفاع، ومجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم يعملان بشكل مستمر لحل هذه المشكلة، وقرار الاستغناء عن الكرواتي بيروزيفتش لكون اللاعب لم يكشف عن إمكانات فنية جيدة، ولم يتمكن من الانسجام وأيضاً للحاجة إلى لاعب في مركز آخر».

وأشار إلى أن «لاعبي الفريق المواطنين أفضل بمراحل من بعض الأجانب، ويعدون مركز ثقل الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي».

وبخصوص التسريبات المتعلقة بتعاقد النادي مع اللاعب النيجيري، لوال، وهو في حالة بدنية غير مكتملة، نفى النقبي ذلك مؤكداً أن اللاعب مرشح لخوض أول مباراة مع الفريق أمام الوحدة، وقال إن «اللاعب دشن تدريباته في وقت متأخر بسبب توقف التدريبات في ناديه السابق بالدوري التركي، منذ شهر مايو الماضي، وبالتالي فإن وصوله للجاهزية العليا مسألة وقت».