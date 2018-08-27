زوران يطالب لاعبيه بتجاوز الخسارة أمام الوحدة

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

طالب مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، لاعبيه بنسيان الخسارة التي تعرضوا لها بركلات الترجيح، أول من أمس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة أمام نادي الوحدة، في كأس سوبر الخليج العربي، وضرورة التركيز على التحضير لمباريات دوري الخليج العربي الذي سينطلق الخميس المقبل.

وقال زوران في المؤتمر عقب نهاية اللقاء: «استقبال شباكنا ثلاثة أهداف جعل مهمتنا تزداد صعوبة في العودة إلى اللقاء، يصعب الحديث عن التعليمات التي لقنتها للاعبين، بعد أن استقبلت شباكنا ثلاثة أهداف، ولكن في الشوط الثاني لجأت إلى دكة البدلاء لتحسين الأداء الدفاعي والهجومي لفريقي، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بهدف رفع معنوياتهم، ولهذا استطعنا إحراز ثلاثة أهداف متتالية، وكدنا نسجل هدفاً قاتلاً في النهاية، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة لسوء حظنا». وأكد المدرب، الذي توج مع العين بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، سعادته بأداء اللاعبين في الشوط الثاني، وقال: «نفذوا كل التعليمات، واستطاعوا العودة إلى أجواء اللقاء، ولكن ظهرت معاناتنا بسبب سوء التحضير، وعلى كل حال الوحدة كان الفريق الأكثر جاهزية، والأقوى من الناحيتين البدنية والذهنية، وهم استعدوا للمباراة بشكل أفضل منّا، وأعتقد أنهم استحقوا الفوز».