المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بيع

ذكرت صحيفة «إس دي إن إيه» اليونانية أن نادي غيانينا وافق على بيع الإسباني بيدرو كوندي لبني ياس بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن كوندي سينتهي عقده مع النادي اليوناني في يونيو 2019، وأن إدارة النادي لا تمانع في رحيل اللاعب.

لاعب

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن وجود مفاوضات جادة مع هداف المنتخب الوطني ونادي الشرطة العراقي، علاء عبدالزهرة، للانتقال إلى صفوف «النمور»، وتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

قوة بدنية

ينوي اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم ورشة عمل موسعة، للتعريف برياضة القوة البدنية واختلافها عن بطولات أقوى رجل وبناء الأجسام، بمشاركة وسائل الإعلام، قبل انطلاق بطولة آسيا في سبتمبر المقبل.