الصين ترفع حصيلتها إلى 147 ميدالية

المصدر: منصور السندي وعماد الدين إبراهيم وحسن عبدالرحمن - جاكرتا

رفعت الصين حصيلتها من الميداليات الملونة في دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ18 المقامة حالياً في إندونيسيا، الى 147 ميدالية حتى الآن منها 71 ميدالية ذهبية و48 فضية و29 برونزية، علماً بأن هذا الرقم قابل للزيادة في أي لحظة بسبب تواصل المنافسات المختلفة على مدار الساعة.

وواصلت اليابان أيضاً ملاحقتها للصين، بعد أن رفعت رصيدها حتى الآن إلى 107 ميداليات منها 33 ذهبية و31 فضية و43 برونزية، وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة برصيد 80 ميدالية منها 23 ذهبية و26 فضية و31 برونزية، فيما جاءت تايلاند في المركز الرابع برصيد 39 ميدالية منها ثماني ذهبيات وسبع فضيات و24 ميدالية برونزية.

وتصدرت الإمارات ترتيب الدول الخليجية والعربية، في المركز 12 بـ8 ميداليات، بينها 3 ذهبيات، و4 فضيات وبرونزية.