المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مسمى

كشف نائب رئيس اتحاد السلة، عبداللطيف الفردان، عن تغيير مسمى البطولات الخليجية لمنتخبات الرجال، التي أقرّها الاتحاد الآسيوي في نظام مسابقته الجديد، لتصبح بدءاً من النسخة المقبلة تحمل اسم كأس الخليج العربي.

قرعة

أعرب مسؤولون رياضيون في أندية الدرجة الأولى، عن دهشتهم من تأخر إجراء قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة، على الرغم من أن البطولة ستنطلق مطلع أكتوبر المقبل، وتحتاج الأندية إلى الاستعداد بشكل جيد.

انتقال

استفاد لاعب فريق الشارقة معتصم ياسين، من قرار السماح لمواليد الدولة بالانضمام إلى الأندية الرياضية. وبات أول لاعب ينتقل من ناد إلى آخر بعد أن وقع مطلع الموسم مع مسافي، قبل أن يفك ارتباطه وينتقل إلى الشارقة.