علياء سعيد تخسر الرهان بسباق العاب القوى للسيدات في "الآسياد"

المصدر: الإمارات اليوم –جاكرتا

خسرت عداءة منتخب الإمارات لألعاب القوى علياء محمد سعيد الرهان في الفوز بميدالية ملونة خلال مشاركتها في سباق 10000 متر للسيدات في العاب القوى الذي أقيم أمس السبت على المضمار الرئيس بإستاد غيلورا بونغ كارنو ضمن منافسات دورة الألعاب الاسيوية التي تستضيفها إندونيسيا،إذ حلت في المركز الرابع بزمن قدره 32.18.32 دقيقة.

فيما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية العداءة الكازاخستانية داريا ماسلوفا مسجله زمن قدره 32.07.23 دقيقة وحصدت البحرينية ايونايس شومبا الميدالية الفضية بزمن قدره 32.11.12

وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الصينية ديشون زهانغ بزمن قدره 32.12.78 دقيقة.