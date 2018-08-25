اللنجاوي يهدي الإمارات ذهبية الدراجات المائية في "الألعاب الاسيوية"

المصدر: الإمارات اليوم –جاكرتا

أهدى لاعب منتخب الإمارات للدراجات المائية، علي اللجناوي الإمارات أول ميدالية ذهبية في مسابقة الدراجات المائية خلال المنافسة التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن فعاليات دورة الألعاب في نسختها الـ" 18 "المقامة حاليا في إندونيسيا، إذ نجح البطل الذهبي اللنجاوي في تحقيق هذا الإنجاز بعد تفوقه على نجوم عالميين في الدورة لاسيما الثنائي الإندونيسي أيرو وأكسا والتايلاندي سوباك والصيني "وو".

وخاض اللنجاوي الجولة الأخيرة في المنافسة متصدرا للترتيب العام قبل أن يتراجع الى المركز السادس لكنه عاد مجددا ونجح في آخر خمس دقائق على انتهاء الجولة الحاسمة في الوصول الى المركز الثالث بفارق جيد وكفل له ذلك الفوز بالميدالية الذهبية.

واعتبر اللجناوي في تصريحات صحافية أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد سواء على المستوى الإداري او الفني أو الإعلامي.

