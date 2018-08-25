افتتاح «أكاديميات كرة القدم الخليجية» في عجمان اليوم

المصدر: جوني جبور ــ عجمان

تنطلق، اليوم، النسخة الثالثة من بطولة أكاديميات كرة القدم الخليجية المقامة على ملاعب كواترو في عجمان، وتستمر حتى الخميس المقبل، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبإشراف وتنظيم مركز كواترو الرياضي، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتشارك في البطولة ستة فرق، إذ يلتقي اليوم إسبانيول والعقر العماني ضمن المجموعة الأولى، وسبورت فور آوول والفتي الذهبي السعودي لحساب المجموعة الثانية.

ويقضي نظام البطولة بمشاركة لاعبين من مختلف الجنسيات من مواليد 2005-2006، وأن تقام في دورها الأول بنظام دوري المجموعات، بعد أن وضعت قرعة النسخة الثالثة، التي جرت منتصف الشهر الحالي، فرق إسبانيول كواترو وأوليه البحريني وأكاديمية العقر العماني في المجموعة الأولى، قابلها حلول سبورت فور آوول والفتى الذهبي من السعودية، وبرازوكا الكويتي في المجموعة الثانية، على أن تسفر نتائج دوري المجموعات عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

وشهد مقر البطولة، أول من أمس، انعقاد اللجنة المنظمة برئاسة عبدالرسول عبدالله، للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بالنسخة الثالثة، ومواعيد وصول الفرق المشاركة، ومكان إقامتها.

من جهته، أكد نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي، أحمد الرئيسي، في تصريحات صحافية، أن: «الحرص على مواصلة تنظيم بطولة الأكاديميات الخليجية للعام الثالث على التوالي، نابع من أهمية الاهتمام بالجيل الناشئ، والتدرج العلمي الصحيح في عالم كرة القدم، لاسيما أن الاحتراف طرق أبواب الدول الخليجية في رياضة كرة القدم منذ سنوات».