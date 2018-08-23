"عموري" يتسبب بتأخر بعثة العين في مطار القاهرة

المصدر: جوني جبور-دبي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سبب حالة الشبه بين لاعب وسط نادي العين محمد عبد الرحمن وشقيقه "عموري" لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السعودي، بحالة من اللبس عند بعض محبي كرة القدم الذين تواجدوا داخل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس بالتزامن مع وصول بعثة الزعيم العيناوي إلى العاصمة المصرية استعداداً لخوض مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام نادي الوحدة المقرر لها مساء السبت في 25 أغسطس الحالي.

وتدافع الجهور وبعض المصورين من عشاق النجم الإماراتي "عموري" في مطار القاهرة، باعتقادهم في بادئ الأمر أن "عموري" التحق ببعثة العين لتشجيع الفريق ومؤازرته في مواجهة السوبر أمام الوحدة، قبل أن يتضح لهم فيما بعد أنه اللاعب محمد عبد الرحمن الشقيق الأكبر لعموري الذي يشبهه في الملامح والتكوين الجسماني فضلاً عن اعتماد تسريحة الشعر ذاتها.

