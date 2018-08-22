الشحات يتوقع مساندة جماهيرية كبيرة للعين في مصر

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد لاعب فريق العين، المصري حسين الشحات، لاعب فريق العين، جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة على لقب كأس سوبر الخليج العربي في القاهرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه وجميع زملائه بالفريق في أعلى درجات التركيز لتحقيق الطموحات المرجوة في الموسم الكروي الجديد.

وقال الشحات للموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين إن العين مطالب بتحقيق بطولات أكثر من التي حققها في الموسم الماضي والتي تمثلت في ثنائية دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

وتابع: "بدايتنا يوم السبت المقبل أمام فريق نادي الوحدة واتمنى التوفيق لفريقي في العودة من القاهرة بلقب كأس السوبر، أحترم طموحات فريق الوحدة وأدرك جيداً أنه أحد الأندية الكبيرة بالدولة وأحترم كذلك القاعدة الجماهيرية الكبيرة للمنافس، غير أننا عازمون على التتويج بلقب كأس "السوبر"، وبداية موسمنا الاستثنائي بإنجاز مهم يمنحنا الدافع القوي للاستمرار في تحقيق أهدافنا الكبيرة".

وعبر اللاعب المصري عن سعادته بإقامة مباراة كأس السوبر في موطنه، مؤكداً: "سبق وأن ذكرت في تصريحات صحفية بأنني لم أشعر بالغربة إطلاقاً في الإمارات ولا أخفي سعادتي بقرار إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي في بلدي والواقع يؤكد أن العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي راسخة وقوية وكل إماراتي يشعر بأن مصر هي بلده الثاني كما نشعر نحن المصريون في الإمارات تماماً".

وختم الشحات حديثه قائلاً: "أتوقع مساندة جماهيرية قوية للعين في جمهورية مصر العربية وليس لشخصي فقط كلاعب مصري، كما أتمنى أن يسجل جمهور "الزعيم" حضوره المميز كما عودنا دائماً في دعم طموحات الفريق والتشجيع المثالي للاعبين في كل الميادين داخل وخارج الدولة".