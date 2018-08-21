ليريو: لم أفكر مرتين في عرض النصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب النصر، البرازيلي يوري ليريو، أن انتقاله إلى «العميد» يعد خطوة إيجابية في مسيرته الاحترافية، مشيراً إلى أن هذه التجربة لن تشكل عائقاً في حال كانت لديه الرغبة في الاحتراف في أوروبا مرة أخرى، وكشف أنه لم يفكر مرتين عندما تلقى العرض النصراوي ووافق على الفور على اللعب في دوري الخليج العربي.

وقال ليريو لصحيفة «لانسي» البرازيلية، إنه اتخذ هذه الخطوة، وهو يعلم أنه قد يواجه انتقادات بسبب رحيله عن الدوريات الأوروبية مبكراً رغم صغر سنه (22 عاماً)، مشيراً إلى أن اللعب في دوري الخليج العربي لن يؤثر بحظوظه في العودة للعب في أوروبا مجدداً.

وأضاف: «الكرة الخليجية تنمو بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولم تعد فرصة للاعبين الذين يبحثون عن إنهاء مشوارهم بعد مسيرة طويلة في أوروبا أو في البرازيل، إذ إن المنافسات باتت قوية، وهناك العديد من اللاعبين المميزين الذين يلعبون حالياً في مختلف الدوريات الخليجية».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن اللعب في دوري الخليج العربي ليس سهلاً كما يتخيل البعض، موضحاً: «يجب على اللاعب الأجنبي أن يقدم كل ما لديه، ويظهر في أفضل صورة، حتى يتمكن من كسب الثقة والاستمرار في فريقه، خصوصاً أن الاعتماد على اللاعبين الأجانب في صناعة الفارق يتطلب أن يكونوا دوماً في أفضل مستوياتهم».

وقلل ليريو من تأثير الأجواء الحارة وطرق اللعب المختلفة في دوري الخليج العربي على مردوده مع النصر، وقال: «لا أتوقع أن أتأثر بهذه التغييرات على الإطلاق، أو أن أجد مشكلة في التكيف على الأجواء مثلما حدث في أوكرانيا، إذ إنني أصبحت أكثر خبرة، واستفدت كثيراً من تجربتي الأولى في أوروبا، إلى جانب أنني وجدت الأجواء إيجابية للغاية، وتحفز أي لاعب على الظهور بشكل جيد، وتقديم كل ما لديه وأنا متحمس جداً لخوض هذه التجربة».

وأضاف: «أتمنى أن أظهر بشكل جيد مع نادي النصر، وأن يكون الموسم مميزاً بالنسبة لي، وأن ألبي توقعات إدارة النادي والجهاز الفني والجمهور، حيث أنهينا فترة مهمة من الإعداد للموسم الجديد بخوض معسكر خارجي في هولندا، كما خضنا أكثر من مباراة ودية قوية، وهناك حالة من التفاؤل في الفريق على تقديم موسم جيد، خصوصاً أن النادي تعاقد مع عدد من الصفقات القوية إضافة إلى وجود مجموعة ممتازة من اللاعبين، التي ستسهم في تلبية الطموحات بالمنافسة على البطولات في الموسم المقبل».

وتحدث يوري ليريو عن تجربته في زوريا لوهانسك الأوكراني الموسم الماضي، وقال: «لقد كانت تجربة جيدة جداً، رغم الصعوبات التي واجهتها في البداية، ولكن الأمور باتت أفضل بعد ذلك، وتعد خطوة إيجابية لي خصوصاً أنها أول تجربة لي خارج البرازيل، وأعتقد أنها ستساعدني في مهمتي مع النصر».

وكان النصر قد تعاقد مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو (22 عاماً)، قادماً من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني، بعقد يمتد لثلاث سنوات، إذ شارك مهاجم «العميد» في 24 مباراة مع فريقه السابق في الدوري الأوكراني سجل فيها 11 هدفاً، بينما بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق أفاي البرازيلي، ولعب معه من 2014 إلى 2017، وأحرز خلالها ثلاثة أهداف في 31 مباراة.

ليريو:

• «الكرة الخليجية تنمو بشكل كبير في السنوات الأخيرة».