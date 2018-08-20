الحمادي ولطيفة الحوسني يودعان " آسياد جاكرتا "

المصدر: الإمارات اليوم-جاكرتا

ودعت لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة لطيفة الحوسني اليوم الاثنين مع زميلها على الحمادي دورة الألعاب الأسيوية التي تقام حاليا في كل من مدينتي "جاكرتا وبالمبانغ"، إذ خسرت لطيفة المواجهات الأخيرة التي جمعتها مع اللاعبة اللبنانية منى شيتو بنتيجة 5-صفر ضمن مجموعة قوية ضمت الى جانبها كلا من الإندونيسية نورول آني" واللبنانية منى شيتو ، والكورية الجنوبية "هي سوكو، ولاعبة منتخب مكاوي "بنجل" ، وهسين من تايبه ، ومن هونغ كونغ "ياي وي ".

وقدمت لطيفة أداء هجوميا مميزا في اغلب الجولات لكن عامل الخبرة رجح كفة منافساتها وفي المقابل فقد خسر اللاعب علي الحمادي في الجولة الأخيرة أمام منافسة اللاعب نور من كازاخستان بنتيجة 5-1 ضمن مجموعة ضمت الى جانبهما كلا من اللاعبين "سورفيات" من تايلاند، و"كينتا "من اليابان، والكوري الجنوبي "بونجيل كو ".