ختام النشاط الصيفي بنادي الثقة لأصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت بنجاح فعاليات النشاط الصيفي لنادي الثقة لأصحاب الهمم، بمشاركة كبيرة من أعضاء النادي، واشتمل النشاط على فعاليات ثقافية ورياضية واجتماعية.

وتضمن النشاط برامج رياضية بدنية مثل بطولة لخماسيات كرة القدم ومنافسات البلياردو والبيبي فوت والبلاي ستيشن وتنس الطاولة والسباحة، كما شمل برامج ثقافية واجتماعية متنوعة تتمثل في المحاضرات الثقافية وأنشطة الرسم الحر والأشغال اليدوية وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية والعلمية بالأماكن السياحية والأثرية في الإمارة الباسمة، وشهد حفل الختام العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية والفنية على أنغام الأناشيد الوطنية، وتم توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين بالمراكز الأولى.