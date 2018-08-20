النصر يبحث عن المواهب في الأحياء السكنية

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أعلنت أكاديمية النصر لكرة القدم عن فتح باب الاختبارات لاختيار المواهب واكتشافها، وذلك في الأحياء السكنية في دبي، وذلك بإجراء اختبارات في حديقتي البرشاء جنوب والورقاء 3 في دبي.

وذكرت شركة الكرة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بالشراكة مع بلدية دبي، تعلن أكاديمية النصر لكرة القدم عن فتح فرعيها في ملاعب حديقة (البرشاء جنوب) و(الورقاء 3) للفئات العمرية من ست إلى تسع سنوات اعتباراً من الأحد المقبل 26 الجاري.

وأضافت: «تحرص شركة النصر لكرة القدم على تفعيل دور أكاديمية الكرة وتطويرها من أجل توسيع قاعدة الاختيار من النشء الصغير، لتكون الرافد الرئيس للفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وتأكيداً للدور الرائد الذي يلعبه نادي النصر منذ تأسيسه في دعم الشباب والرياضة في الدولة».

وكشفت عن تفاصيل الاختبارات، إذ ستقام في حديقة البرشاء جنوب، التي تخدم سكان منطقة بر دبي أيام (الأحد - الثلاثاء من كل أسبوع)، من الساعة الخامسة وإلى الساعة السابعة مساءً، بينما ستقام في حديقة الورقاء 3، والتي تخدم سكان منطقة بر دبي وديرة والشارقة وعجمان أيام (الاثنين - الأربعاء من كل أسبوع)، من الساعة الخامسة وإلى الساعة السابعة مساءً.

شركة النصر لكرة القدم تحرص على تفعيل دور أكاديمية الكرة وتطويره.