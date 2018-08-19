كورنيثيانز يوافق على انتقال البرازيلي ماركينيوس إلى النصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

وافق نادي كورنيثيانز البرازيلي على انتقال لاعبه البرازيلي غابرييل ماركينيوس إلى النصر، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية أمس.

وأوضحت صحيفة «استاديو» البرازيلية أن كورنيثيانز منح ماركينيوس الضوء الأخضر للسفر إلى دبي، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى النصر، لافتة إلى أن اللاعب سيوقع عقد انضمامه إلى «العميد» بعد خضوعه للفحص الطبي.

وأضافت: «بسبب المفاوضات مع نادي النصر، تغيب ماركينيوس عن تدريبات كورنيثيانز، الذي سيحصل على 16 مليون ريال برازيلي (أربعة ملايين دولار) مقابل إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، إلى جانب تكفل نادي النصر براتب اللاعب بشكل كامل، إذ إن كورنيثيانز كان قد تعاقد مع ماركينيوس في أبريل 2016، بعقد يمتد حتى 31 يوليو 2020، مقابل ثلاثة ملايين دولار، قادماً من النصر السعودي». وأشارت إلى أن ماركينيوس أحرز مع كورنيثيانز 13 هدفاً في 102 مباراة.

وخاض ماركينيوس العديد من التجارب في الدوري البرازيلي، كان أبرزها مع إنترناسيونال لمدة أربعة مواسم، لكنه لم يشارك سوى في 26 مباراة أحرزها خلالها ثلاثة أهداف، وتمت إعارته خلال هذه الفترة إلى أندية أفاي وسبورت ريسيفه وباهيا، قبل أن ينتقل إلى بالميراس، بينما خاض تجربة احترافية واحدة خارج البرازيل كانت في صفوف النصر السعودي موسم 2014-2015، وأحرز مع «العالمي» ثلاثة أهداف في 18 مباراة، وتمت إعارته في الموسم التالي إلى سانتوس، قبل أن يستقر في كورنيثيانز منذ 2016، إذ يعد الأخير أبرز تجاربه في البرازيل. وفي حال اكتمال الصفقة سيغلق «العميد» ملف الأجانب، بضم أربعة لاعبين جدد، إذ سبق له التعاقد مع البرازيلي روزا، والفرنسي كاباي، والبرازيلي يوري ليريو.

صحيفة برازيلية تؤكد أن ماركينيوس سينضم إلى «العميد»، مقابل أربعة ملايين دولار.