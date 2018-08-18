لطيفة الحوسني تحمل علم الدولة في افتتاح "آسياد جاكرتا"

المصدر: الإمارات اليوم -جاكرتا

افتتح رئيس إندونيسيا جوكو ويدو دو، رسميا اليوم السبت خلال حفل أقيم على ملعب غيلورا بونغ كارنو، النسخة الثامنة عشرة لدورة الألعاب الاسيوية التي تقام بمدينتي "جاكرتا وبالمبانغ" خلال الفترة من 18 الجاري حتى الثاني من سبتمبر المقبل وأشتمل الحفل الذي استمر لنحو خمس ساعات، وحضره نحو 78 ألف متفرج، على العديد على من الفقرات من بينها العاب نارية وفقرات من التراث الإسلامي الإندونيسي، فيما قام ممثلو الدول الـ 45 المشاركة في الدورة بينهم لاعبة منتخب الإمارات للمبارزة لطيفة الحوسني، بحلم إعلام دولهم خلال الحفل الذي كان رائعا ومبهرا.

ويشارك في الدورة 10 آلأف رياضي، فيما تشارك الإمارات بوفد يضم 217 شخصا بينهم 138 لاعبا ولاعبة.

حضر حفل الافتتاح الى جانب رؤساء الوفود المشاركة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الدولة، حميد القطامي والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة العميد طلال الشنقيطي والأمين العام للهيئة العامة لرعاية الرياضة عبد المحسن فهد الدوسري ونائب رئيس الوفد الرياضي العميد "م" عبد الملك جاني والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش والمدير الرياضي للوفد أحمد الطيب.