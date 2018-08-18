الجزيرة يستأنف تدريباته للموسم المحلي

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

عاد لاعبو فريق الجزيرة للتدريبات بعد راحة حصلوا عليها عقب مواجهة فريق النصر السعودي ضمن ذهاب دور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة على ملعب قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت إشراف مدرب الفريق، الهولندي مارسيل كايزر، استعداداً للموسم المحلي للفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، مجموعة من الصورة الخاصة بالتدريبات التي أجراها الفريق خلف الأبواب المغلقة، وتظهر الصورة لاعبي فريق الجزيرة وهم يتدربون بجدية، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة، ومن المقرر أن يواصل الفريق تحضيراته بتدريبات يومية، على أن يحصل اللاعبون على راحة لقضاء عطلة عيد الأضحى برفقة ذويهم.