الظفرة يختتم معسكر ألمانيا بالخسارة من الأولمبي الكويتي

المصدر: باد غوغن - الإمارات اليوم

خسر فريق الظفرة بهدف نظيف على يد المنتخب الأولمبي الكويتي، في لقاء ودي أول من أمس في مدينة باد غوغن الألمانية، التي يقيم فيها الفريق معسكره الإعدادي للموسم الكروي الجديد، وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين من الظفرة.

وسجل هدف المباراة الوحيد عبدالله الشرهان، بعد أن ارتقى فوق الجميع، وحوّل الكرة العكسية التي وصلته من ضربة ثابته برأسه لتستقر في شباك حارس الظفرة عبدالله سلطان.

وكان الظفرة تعادل 1/‏‏1 في الودية الأولى أمام الاتحاد السعودي، وفاز في المواجهة الثانية على حساب الفجيرة 3/‏‏1، لكنه خسر التجربة الثالثة أمام فريق انجلوشتات الألماني 1/‏‏2، فيما ألغيت تجربة ودية كان من المقرر أن يخوضها الفريق أمام نادي أوسهال الألماني قبل يوم الجمعة الماضي.