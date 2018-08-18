شباب الأهلي مهدّد بخصم 6 نقاط والحرمان من التعاقدات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تغريم نادي شباب الأهلي، 30 ألف فرنك، ومنح النادي مهلة 90 يوماً لسداد المستحقات المتأخرة عليه، حسب ما ذكر «فيفا» على موقعه الرسمي أمس.

وأوضح أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذت مجموعة من القرارات بحق بعض الأندية التي انتهكت المادة رقم 64 من قانون «فيفا»، وكان ضمن هذه الأندية شباب الأهلي، وذلك بسبب عدم الامتثال إلى القرارات السابقة الصادرة من الهيئات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى قرارات محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، التي تتمثل في دفع المستحقات المتأخرة على النادي.

وأضاف: «تم فرض غرامة على شباب الأهلي قدرها 30 ألف فرنك سويسري، ومنح النادي مهلة مدتها 90 يوماً لسداد المستحقات المتأخرة عليه، وفي حال عدم التزامه، سيتم إبلاغ اتحاد كرة القدم الإماراتي بخصم ست نقاط من رصيد النادي، أو منعه من اجراء تعاقدات لمدة فترتي انتقالات متتاليتين». وأشار إلى أنه في حال عدم تنفيذ اتحاد كرة القدم الإماراتي قرارات «فيفا»، ستتضمن الإجراءات التأديبية استبعاد الإمارات من المشاركة في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.