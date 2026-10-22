برشلونة يشكو «مذبحة على الطريقة الباريسية» إلى «اليويفا»

قال نادي برشلونة الإسباني، ‌أمس، إنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بسبب لافتة رفعتها جماهير باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وقبل ⁠انطلاق المباراة التي أقيمت، أول من أمس، في باريس، رفعت جماهير النادي الفرنسي لافتة كتب عليها «مذبحة على الطريقة الباريسية»، ‌تضمنت رسماً لشخصية مقنعة ترتدي قميص باريس سان جيرمان وهي تمزق شعار ‌برشلونة باستخدام منشار كهربائي.

واستلهمت اللافتة ‌تصميمها من فيلم الرعب الشهير «مذبحة ‌منشار تكساس»، الذي عرض ‌للمرة الأولى عام 1974.

وقال متحدث باسم برشلونة ​لـ«رويترز»، إن ‌النادي أبلغ ​مندوب «اليويفا» بمضمون اللافتة ⁠عقب المباراة، إلى جانب الهتافات المسيئة التي صدرت من مدرجات الملعب.

وذكرت صحيفة ​ليكيب ⁠أن ⁠باريس سان جيرمان كان قد وافق مسبقاً على هذه اللافتة، فيما لم يصدر ⁠أي تعليق فوري من النادي الفرنسي بشأن الواقعة.

وتنصّ اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن استخدام الإيماءات أو العبارات أو الأدوات، أو ‌أي وسيلة أخرى لنقل رسالة استفزازية لا تليق بحدث ​رياضي، قد يعرض النادي لإجراءات تأديبية.

وتبلغ العقوبة المقررة، للمخالفة الأولى من هذا النوع، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ​يورو (11 ألفاً و221 دولاراً).