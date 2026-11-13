رسمياً.. مانشستر يونايتد يعيّن الأرجنتيني بوتشيتينو مدرباً جديداً له

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توصّله إلى اتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مهام تدريب فريقه.

وأوضح نادي "الشياطين الحمر" في بيان أن مدرب المنتخب الأميركي سيتسلم مهامه اعتبارا من 18 نوفمبر الحالي خلفا لمايكل كاريك الذي أُقيل من منصبه الخميس.

ويوجد الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في المسابقة منذ 4 عقود من الزمن.

وقال الاتحاد الأميركي لكرة القدم إن بوتشيتينو سيقود منتخب الولايات المتحدة في مباراتيه القادمتين ضد هايتي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.