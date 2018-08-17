المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تواصل

أطلق الظفرة خدمة إخبارية جديدة أسبوعية لجمهوره، تشمل جميع فعاليات النادي، ولا تقتصر على الرياضة فقط، وقال عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع جمهوره.

شطرنج

بدأ نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة استعداداته التنظيمية لاستضافة بطولة الإمارات الفردية، التي ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وتعد البطولة الأقوى على مستوى المنافسات التي يشرف عليها اتحاد الشطرنج.

تعادل

اختتم فريق اتحاد كلباء معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا، بالتعادل السلبي أمام فريق الفتح السعودي، في مباراة ودية، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث يأمل كلباء أن يدشن الموسم الجديد بقوة.

محترف

علمت «الإمارات اليوم» أن فريق النصر لكرة السلة اقترب من التعاقد مع المحترف الأجنبي الثاني، وذلك بعد أن أنهى التعاقد مع اللاعب السابق لنادي شباب الأهلي، الأميركي سام يونغ، الذي سبق أن حقق ثلاثة ألقاب خليجية مع الأهلي سابقاً.

الشحات

طالَب نجم فريق العين، حسين الشحات، جماهير فريقه السابق، الأهلي المصري، بدعم قوي للزعيم خلال مباراته المرتقبة أمام الوحدة في كأس سوبر الخليج العربي، الذي يقام في القاهرة 25 الجاري.

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