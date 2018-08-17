قمة إفريقية بين الأهلي والترجي.. والوداد لحسم التأهل

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يأمل الوداد الرياضي المغربي، حامل اللقب، حجز بطاقة ربع النهائي، عندما يلاقي ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، اليوم، في حين تشد قمة الترجي التونسي والأهلي المصري الأنظار في قمة إفريقية.

وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي حال فوزه، سيضمن الوداد المتوج أيضاً في 1992، بلوغه ربع النهائي قبل مرحلة من انتهاء منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدرها، بفارق ثلاث نقاط عن خصمه صنداونز.

وتشهد المجموعة الأولى قمة بين الترجي التونسي المتصدر (10 نقاط)، الذي ضمن تأهله في المرحلة السابقة، مع الأهلي المصري (سبع نقاط) حامل اللقب ثماني مرات (رقم قياسي) على ملعب رادس. وفي حال فوز الأهلي وصيف النسخة الأخيرة خارج ملعبه، سيرافق الترجي بطل 1994 و2011 إلى ربع النهائي.

وعاد الأهلي فائزاً في آخر زيارتين إلى أرض الترجي، آخرهما في ربع نهائي النسخة الماضية (2-1)، علماً بأنهما تعادلا ذهاباً دون أهداف في القاهرة.