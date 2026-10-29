كأس الاتحاد الإفريقي.. الأهلي والرجاء وجهاً لوجه

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس، في القاهرة عن مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي، بعدما أوقعتهما في المجموعة الأولى إلى جانب آسكو دي كارا التوغولي وبريميرو أغوستو الأنغولي، وتكتسي البطولة في نسختها الـ24، أهمية كبيرة هذا الموسم بمشاركة أسماء أندية كبيرة، ولاسيما الأهلي العريق المتوج بلقب دوري الأبطال 12 مرة، فضلاً عن لقب وحيد في المسابقة الثانية من حيث الأهمية عام 2014، وكذلك الرجاء صاحب الشعبية الجارفة في المغرب، والمتوج ثلاث مرات بطلاً للقارة، إلى جانب لقبين في كأس الاتحاد (2018 و2021).