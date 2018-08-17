فيليب لام رئيساً للجنة المنظمة لكأس أوروبا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، فيليب لام، أمس، أنه سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة لكأس أوروبا 2024، في حال اختيار ألمانيا لاستضافة البطولة.

وقال الدولي السابق لام، الذي حمل شارة قيادة «المانشافت» المتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، في بيان «منذ بدأت عملي سفيراً لملف ألمانيا لاستضافة بطولة أوروبا 2024، كنت أرغب دائماً في تحمل مسؤوليات طويلة الأمد»، وأضاف «الدور الجديد على رأس اللجنة المنظمة للبطولة يقدم لي فرصة مهمة للغاية للقيام بذلك، سأبذل مع فريق العمل الخاص بالملف كل شيء ممكن، في الأسابيع المقبلة، لجلب البطولة إلى ألمانيا». وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اسم الدولة المنظمة للنهائيات في 27 سبتمبر المقبل. وتتنافس ألمانيا وتركيا على نيل الاستضافة.