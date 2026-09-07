«سبكتروم».. من القطب الشمالي إلى مدار الأرض

أطلقت شركة «إيسار أيروسبيس» الألمانية صاروخاً إلى مدار الأرض من النرويج، أول من أمس، في وقت تسعى أوروبا لتعزيز قدرتها على إرسال أقمار اصطناعية منخفضة الكُلفة إلى الفضاء بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة أن صاروخ «سبكتروم»، الذي يبلغ طوله 28 متراً، ويتكون من مرحلتين، أقلع من ميناء أندويا الفضائي الواقع شمال الدائرة القطبية الشمالية.

وأفادت الشركة، على منصة «إكس»، تعليقاً على عملية الإطلاق من النرويج: «نحن في المدار، وصنعنا للتو تاريخاً أوروبياً، هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ مطوّر من قِبَل القطاع الخاص إلى المدار انطلاقاً من أوروبا القارية».

وبعد مرور نحو 10 دقائق على بدء المهمة، التي أُطلق عليها اسم «أونوورد وأبوورد» (إلى الأمام وللأعلى)، انقطع البث المرئي بعد أن تجاوز الصاروخ النطاق الأقصى للاتصال.

وأكدت وزارة الأبحاث والتكنولوجيا والفضاء الألمانية، على «إكس»، أن «ألمانيا تمتلك قدرات في مجال الرحلات الفضائية»، واصفة عملية الإطلاق بأنها إنجاز بارز.