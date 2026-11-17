طالب مدرب منتخب ألمانيا، يورغن كلوب، بتغيير في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وانتخاب شخص جديد لخلافة الرئيس الحالي السويسري - الإيطالي، جياني إنفانتينو، قائلاً: «لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر».

وفي حديثه في برلين، أول من أمس، قال كلوب إن المرشح المقبل يجب أن يضع مصالح كرة القدم في المقام الأول.

وقال المدرب السابق لليفربول الإنجليزي: «أتابع كرة القدم منذ سنوات عديدة، وهناك أشخاص أكثر معرفة مني بكثير في هذا المجال، لكني أعتقد أن معظم الناس باتوا الآن يتفقون على أن التغيير سيكون منطقياً جداً».

وأضاف: «لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح في أن يفعل ذلك»، في إشارة منه إلى الرئيس السابق لفيفا السويسري الآخر جوزف بلاتر الذي استلم المنصب في 1998، قبل أن يستقيل في 2015 وسط فضيحة على خلفية اتهامات بالفساد.

ووجهت إلى بلاتر تهم قضائية، لكنه بُرئ في محاكمتين، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة لـ«فيفا» منعته من ممارسة أي نشاط كروي.

وتابع كلوب: «في ما يتعلق بجياني إنفانتينو، فمن المؤكد أن الشخص المقبل الذي سيأتي يمكنه القيام بعمل أفضل».

وتعرّض إنفانتينو الذي تولى رئاسة فيفا منذ 2016 لانتقادات حادة بسبب عدد من القرارات والمقترحات من بينها خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم واستحداثه «جائزة السلام» التي منحها للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقال كلوب: «هناك أشخاص يهتمون حقاً بمستقبل كرة القدم، أشخاص لا تحركهم المصالح المالية، إذا تقدم شخص من هذا النوع، وإذا أصبح رئيساً، فأعتقد أن ذلك سيكون تحسناً كبيراً. من المؤكد أن هناك أشخاصاً يهتمون بعمق بمستقبل كرة القدم ولا يملكون أي مصالح مالية فيها».

وتُجرى الانتخابات المقبلة لرئاسة «فيفا» في مارس 2027 ولم يعلن حتى الآن نيته الترشح في مواجهة الرئيس الحالي إنفانتينو سوى لاعب منتخب سويسرا السابق رامون فيغا، والمسؤول الياباني كوزو تاشيما.

ولم يتطرق كلوب إلى المرشحين الآخرين، لكنه قال: «سمعت شيئاً عن اهتمام (المدرب الفرنسي السابق) أرسين فينغر بالمنصب، ولا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، لكنه رجل جيد».